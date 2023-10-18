В Краснодаре проведут фестиваль индийской культуры

В одном из парков Краснодара состоится фестиваль «День Индии»

В Краснодаре на открытой площадке запланировали провести фестиваль индийской культуры «День Индии». Об инициативе Индийского культурно-национального центра «СИТА» пишет KP.RU.

Предполагается, что мероприятие состоится в одном из городских парков. Согласно программе, его участники проведут медитации на свежем воздухе, а затем посмотрят индийские фильмы в кинотеатре под открытым небом. Кроме того, члены Индийского культурно-национального центра устроят театрализованное представление и познакомят с традициями индийской свадьбы.

«Развитие сотрудничества в разных сферах с другими странами, городами — важный вектор политической жизни и создания дружественной атмосферы между народами. Фестиваль "День Индии" — это отличная возможность для краснодарцев и гостей города лучше узнать о традициях и обычаях страны, ее прошлом и настоящем. Уверен — у нас все получится», — прокомментировал мэр Краснодара Евгений Наумов.

Ранее сообщалось, что 14 и 15 октября во Владивостоке прошел фестиваль косплея Kawaii-fest.