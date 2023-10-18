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08:49, 18 октября 2023Мир

В ООН призвали к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке

Генсек ООН Гутерриш призвал объявить о прекращении огня на Ближнем Востоке

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш в среду, 18 октября, призвал к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке. Свое заявление глава международной организации опубликовал на странице в соцсети X (бывший Twitter).

Дипломат подчеркнул, что это необходимо для уменьшения страданий людей. «На чаше весов [находится] слишком большое число жизней и судьба всего региона», — написал он, комментируя текущую ситуацию.

Ранее стало известно, что шеф Пентагона Ллойд Остин приказал двум тысячам солдат подготовиться к развертыванию на Ближнем Востоке.

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    Варвара Кошечкина
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