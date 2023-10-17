Шеф Пентагона приказал военным приготовиться к развертыванию на Ближнем Востоке

Шеф Пентагона приказал солдатам приготовиться к развертыванию на Ближнем Востоке

Шеф Пентагона Ллойд Остин приказал двум тысячам солдат подготовиться к развертыванию на Ближнем Востоке. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Министерства обороны США Сабрина Сингх, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что США отправят к берегам Израиля группу из четырех тысяч военных для усиления собственных позиций в регионе.

Также Израиль попросил у США чрезвычайную помощь на 10 миллиардов долларов. Отмечается, что эта сумма серьезно превышает ту, которую Белый дом запланировал согласовать в Конгрессе для выделения Израилю и Украине.