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19:25, 17 октября 2023Мир

США отправят к берегам Израиля группу военных для усиления в регионе

WP: США отправят к берегам Израиля группу из четырех тысяч военных

Фото: U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Julie Matyascik

США отправят к берегам Израиля группу из четырех тысяч военных для усиления собственных позиций в регионе. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).

«Два представителя Министерства обороны заявили в понедельник вечером, что группа готовности амфибий Bataan, насчитывающая более 4000 моряков и морских пехотинцев, присоединится к растущему американскому флоту у берегов Израиля», — отметили в материале издания.

Соответствующее решение стало реакцией на обострение конфликта между Израилем и исламистской группировкой ХАМАС в секторе Газа.

Ранее Израиль попросил у США чрезвычайную помощь на 10 миллиардов долларов. Отмечается, что эта сумма серьезно превышает ту, которую Белый дом запланировал согласовать в Конгрессе для выделения Израилю и Украине — 2 миллиарда долларов. Законопроект с таким объемом помощи двум государствам предложит конгрессменам президент Джо Байден после того, как Палата представителей выберет нового спикера.

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    Максим Габриелян
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