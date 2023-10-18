В Подмосковье женщина с восьмилетним сыном попали в больницу из-за арбуза

MK.RU: в Орехово-Зуево женщина с сыном попали в больницу из-за арбуза

В подмосковном Орехово-Зуево женщина с восьмилетним сыном попали в больницу из-за арбуза. Об этом стало известно MK.RU.

По данным издания, вечером 17 октября муж жительницы Московской области вернулся домой и обнаружил, что его сын и супруга лежат в коридоре на полу без сознания.

Мужчина вызвал бригаду скорой помощи. В больнице пациентам промыли желудки.

Позже выяснилось, что мать с сыном лакомились ягодой, которую отец купил с грузовика у торговцев-южан. Мужчина разрезал арбуз на две части. Одну поместил в холодильник, а вторую оставил на столе — ее и съели женщина со школьником.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина попал в реанимацию с диагнозом «токсическое действие неуточненного вещества» после того, как съел купленный на рынке арбуз.