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13:43, 18 октября 2023Россия

В Госдуме отреагировали на идею запретить детское вегетарианство законом

Депутат Куринный не поддержал идею закона о запрете детского вегетарианства

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Необходимости законодательно запрещать вегетарианство для детей в России нет, считает заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Есть дикие случаи, которые периодически встречаются, связанные в основном с неадекватным поведением родителей, которые в силу своих убеждений пытаются навязать свои требования и к несовершеннолетним детям, безусловно, с проблемами для их здоровья. Но это контроль органов опеки в вопросе правильного воспитания, питания, содержания детей и их развития», — сказал депутат.

Если позиция родителей наносит вред здоровью ребенка, то, по словам Куринного, она должна корректироваться соответствующими органами.

«Вегетарианство имеет право быть для взрослого человека, который осознанно делает выбор. Но когда за ребенка это делают родители, и не всегда это происходит грамотно, лишая ребенка возможности получать соответствующие необходимые для развития вещества, то это уже совсем другая история. Здесь вмешательство государства вполне оправдано», — добавил он.

Я не вижу необходимости принимать подобный закон и законодательно запрещать вегетарианство для детей. Есть специалисты, которые однозначно скажут, какие есть нарушения со стороны родителей, если они злоупотребляют своим правом

Алексей Куринныйзаместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья

Ранее детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец заявила, что в России на законодательном уровне необходимо запретить вегетарианство и сыроедение для несовершеннолетних детей. Соответствующее предложение она направила председателю комитета Госдумы по охране здоровья Бадме Башанкаеву, передает RT со ссылкой на копию обращения.

13 октября стало известно, что родители-сыроеды заморили голодом двухлетнюю дочь в Красноярске. Они кормили ребенка только овощами, фруктами и «живыми маслами». Кроме того, супруги не показывали дочь врачам. В отношении них возбуждено уголовное дело за неисполнение родительских обязанностей и оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии.

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    Алена Шевченко
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