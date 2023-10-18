Великобритания попросила США не отвлекаться от Украины из-за ХАМАС

Министр обороны Британии Шаппс: США не должны отвлекаться от помощи Киеву

США не должны позволять войне между Израилем и ХАМАС отвлекать внимание от Украины. Об этом заявил министр обороны Великобритании Грант Шаппс во время визита в Вашингтон, сообщает Politico.

Шаппс предупредил американских законодателей, что было бы катастрофой, если бы быстро развивающийся конфликт на Ближнем Востоке позволил Западу перевести фокус с необходимости помощи Киеву.

«Давайте не будем забывать об Украине (...) Очень важно, чтобы мы также удерживали внимание всего мира на этом вопросе. Мы можем сделать это. Мы можем одновременно сосредоточиться и на Европе, и на Ближнем Востоке», — сказал он.

Ранее глава минобороны Британии ушел от ответа на вопрос о согласии с позицией США по поводу возможной оккупации сектора Газа. Однако он отметил, что ответ Израиля должен быть соразмерен действиям группировки ХАМАС.