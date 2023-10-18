Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:45, 18 октября 2023Мир

Великобритания попросила США не отвлекаться от Украины из-за ХАМАС

Министр обороны Британии Шаппс: США не должны отвлекаться от помощи Киеву

Фото: Hollie Adams / Reuters

США не должны позволять войне между Израилем и ХАМАС отвлекать внимание от Украины. Об этом заявил министр обороны Великобритании Грант Шаппс во время визита в Вашингтон, сообщает Politico.

Шаппс предупредил американских законодателей, что было бы катастрофой, если бы быстро развивающийся конфликт на Ближнем Востоке позволил Западу перевести фокус с необходимости помощи Киеву.

«Давайте не будем забывать об Украине (...) Очень важно, чтобы мы также удерживали внимание всего мира на этом вопросе. Мы можем сделать это. Мы можем одновременно сосредоточиться и на Европе, и на Ближнем Востоке», — сказал он.

Ранее глава минобороны Британии ушел от ответа на вопрос о согласии с позицией США по поводу возможной оккупации сектора Газа. Однако он отметил, что ответ Израиля должен быть соразмерен действиям группировки ХАМАС.

Что думаешь? Оцени!
    Дарья Балацкая
    Обсудить
    Последние новости

    Путин объявил о начале постоянного патрулирования Черного моря самолетами с «Кинжалами». Это ответ на действия США

    В России создали первый контент для собак

    Подозреваемая в торговле людьми москвичка обманом лишила сына жилья

    В США признали успехи России в уничтожении украинской ПВО

    «АвтоВАЗ» попросил придумать понятное русскому человеку название новой Lada

    Назван единственный серьезный соперник Трампа на выборах в США

    Предсказан курс доллара к концу октября

    Victoria's Secret обругали в сети за коллекцию нижнего белья для инвалидов

    Великобритания попросила США не отвлекаться от Украины из-за ХАМАС

    Стало известно о состоянии пострадавшей от наезда сотрудницы УК россиянки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости