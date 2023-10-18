Во Франции заявили об использовании поставляемого Украине оружия против Европы
Террорист из Брюсселя, вероятно, использовал оружие, которое США поставляют Украине, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х (бывший Twitter).
«Террорист из Брюсселя, вероятно, использовал американское оружие, чтобы убить своих несчастных жертв! Одно из отправленных Украине и режиму [Владимира] Зеленского?!» — написал политик.
Он назвал полным безумием отсылать оружие «такому коррумпированному режиму». «Мы будем первыми жертвами! Остановитесь!» — заключил Филиппо.
Теракт в Брюсселе произошел 16 октября. Радикальный исламист открыл огонь по людям, одетым в форму сборной Швеции по футболу. Два человека не выжили, еще несколько получили ранения. Ответственность за стрельбу взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ; запрещена на территории России).