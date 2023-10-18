Во Франции заявили об использовании поставляемого Украине оружия против Европы

Политик Филиппо заявил об использовании американского оружия против Европы

Террорист из Брюсселя, вероятно, использовал оружие, которое США поставляют Украине, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х (бывший Twitter).

«Террорист из Брюсселя, вероятно, использовал американское оружие, чтобы убить своих несчастных жертв! Одно из отправленных Украине и режиму [Владимира] Зеленского?!» — написал политик.

Он назвал полным безумием отсылать оружие «такому коррумпированному режиму». «Мы будем первыми жертвами! Остановитесь!» — заключил Филиппо.

Теракт в Брюсселе произошел 16 октября. Радикальный исламист открыл огонь по людям, одетым в форму сборной Швеции по футболу. Два человека не выжили, еще несколько получили ранения. Ответственность за стрельбу взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ; запрещена на территории России).