Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:55, 18 октября 2023Мир

Во Франции заявили об использовании поставляемого Украине оружия против Европы

Политик Филиппо заявил об использовании американского оружия против Европы

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Террорист из Брюсселя, вероятно, использовал оружие, которое США поставляют Украине, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х (бывший Twitter).

«Террорист из Брюсселя, вероятно, использовал американское оружие, чтобы убить своих несчастных жертв! Одно из отправленных Украине и режиму [Владимира] Зеленского?!» — написал политик.

Он назвал полным безумием отсылать оружие «такому коррумпированному режиму». «Мы будем первыми жертвами! Остановитесь!» — заключил Филиппо.

Теракт в Брюсселе произошел 16 октября. Радикальный исламист открыл огонь по людям, одетым в форму сборной Швеции по футболу. Два человека не выжили, еще несколько получили ранения. Ответственность за стрельбу взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ; запрещена на территории России).

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    «Самый смертоносный день» Сотни человек погибли после удара по больнице в Газе. Кого винят в трагедии?

    Участвовавший в СВО россиянин с позывным Путин рассказал о спасшей его иконе

    В Германии предложили связать получение гражданства ФРГ с признанием Израиля

    Разин признался в страхе за проклятых им коллег

    Врач развеяла мифы о провоцирующих появление прыщей продуктах

    Нарисовавший свиную голову у квартиры российского военкора объяснился на видео

    Льготные ипотечники стали нарушать закон

    Украинский суд признал незаконным задержание мобилизованного военкоматом

    Стало известно о планах проведения переговоров по формуле Зеленского на Мальте

    Байден прокомментировал инцидент с больницей в Газе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости