Женщина вышла на пенсию и выиграла 97 миллионов рублей в лотерею

В США пожилая женщина вышла на пенсию и выиграла в лотерею миллион долларов

Жительница США вышла на пенсию в одновременно выиграла один миллион долларов (97,6 миллиона рублей) в моментальную лотерею. Об этом сообщает UPI.

Удача улыбнулась Сьюзен Максвелл из города Арлингтон, штат Массачусетс. 1 октября пожилая женщина стала пенсионеркой, а через пять дней явилась за выигрышем в офис лотереи $15,000,000 Money Maker.

Максвелл, у которой есть внуки и правнуки, заявила, что эти два события не связаны. Уйти на покой она решила заранее, так как поняла, что для этого настало нужное время.

Американка решила забрать единовременную выплату в размере 650 тысяч долларов, чтобы не дожидаться получения всей суммы частями. Деньгами она собирается поделиться с детьми, внуками и правнуками.

Ранее сообщалось, что житель США из штата Миссури выиграл в лотерею 100 тысяч долларов в свой день рождения. Именинник купил два лотерейных билета моментального розыгрыша в магазине в качестве подарка себе.

