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09:15, 18 октября 2023Из жизни

Женщина вышла на пенсию и выиграла 97 миллионов рублей в лотерею

В США пожилая женщина вышла на пенсию и выиграла в лотерею миллион долларов

Фото: Ringo Chiu / Shutterstock / Fotodom

Жительница США вышла на пенсию в одновременно выиграла один миллион долларов (97,6 миллиона рублей) в моментальную лотерею. Об этом сообщает UPI.

Удача улыбнулась Сьюзен Максвелл из города Арлингтон, штат Массачусетс. 1 октября пожилая женщина стала пенсионеркой, а через пять дней явилась за выигрышем в офис лотереи $15,000,000 Money Maker.

Максвелл, у которой есть внуки и правнуки, заявила, что эти два события не связаны. Уйти на покой она решила заранее, так как поняла, что для этого настало нужное время.

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Ранее сообщалось, что житель США из штата Миссури выиграл в лотерею 100 тысяч долларов в свой день рождения. Именинник купил два лотерейных билета моментального розыгрыша в магазине в качестве подарка себе.

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    Никита Савин
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