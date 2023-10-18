Жена Зеленского выразила поддержку первой леди Израиля

Жена Зеленского Елена выразила поддержку первой леди Израиля Михаль Герцог

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена выразила поддержку супруге главы Израиля Ицхака Герцога Михаль. Об этом со ссылкой на пресс-службу израильского лидера передает ТАСС.

Сообщается, что Елена Зеленская предложила свою помощь и выразила соболезнования из-за «тяжелых потерь во время жестокой террористической атаки, совершенной ХАМАС против Израиля». Герцог поблагодарила Зеленскую.

«Это очень тяжелые дни», — отметила первая леди Израиля.

Ранее в палестинском движении ХАМАС сообщили об угрозах со стороны Израиля перед ударом по больнице. По их словам, после этих угроз был нанесен удар управляемыми ракетами.