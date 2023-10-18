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19:36, 18 октября 2023Бывший СССР

Жена Зеленского выразила поддержку первой леди Израиля

Жена Зеленского Елена выразила поддержку первой леди Израиля Михаль Герцог

Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена выразила поддержку супруге главы Израиля Ицхака Герцога Михаль. Об этом со ссылкой на пресс-службу израильского лидера передает ТАСС.

Сообщается, что Елена Зеленская предложила свою помощь и выразила соболезнования из-за «тяжелых потерь во время жестокой террористической атаки, совершенной ХАМАС против Израиля». Герцог поблагодарила Зеленскую.

«Это очень тяжелые дни», — отметила первая леди Израиля.

Ранее в палестинском движении ХАМАС сообщили об угрозах со стороны Израиля перед ударом по больнице. По их словам, после этих угроз был нанесен удар управляемыми ракетами.

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    Александр Слабиев
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