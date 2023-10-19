Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:47, 19 октября 2023Ценности

54-летняя Дженнифер Лопес показала кубики пресса в откровенном образе

Фото: @jlo

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес снялась в откровенном образе для рекламы совместной с брендом Intimissimi коллекции нижнего белья. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) близкого друга исполнительницы и звездного мастера по маникюру Тома Банчика.

Для съемки 54-летняя знаменитость примерила кружевной комплект зеленого цвета, состоящий из бюстгальтера с чашками и трусов с прозрачным верхом. На размещенном снимке артистка показала кубики пресса и стройную фигуру в шелковом халате в тон.

Поклонники восхитились моложавой внешностью звезды, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Дух перехватывает, смотря на нее», «Горяча», «Безупречная Дженнифер», «Шикарное тело», «Такая красивая. Надеюсь, мы увидим ее такой еще», — высказывались они.

Ранее папарацци сняли Дженнифер Лопес на прогулке в Лос-Анджелесе, США, и пользователи сети сравнили ее с автомехаником из-за наряда. Звезда прошлась по улице в мешковатом джинсовом комбинезоне с рукавами до локтей, который она сочетала с ботинками марки Timberlands с рифленой подошвой.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      Депутат резко высказался о награждении сына Кадырова за побои поджигателя Корана

      Ресторан оказался в центре скандала из-за погасшей буквы и Палестины

      В Саратове отменили концерт Дианы Арбениной

      МВД раскрыло масштабную схему хищения кредитов у российских банков

      ФСБ рассказала о преступной схеме со штрафами на почивших россиянах

      Казахстан уточнил информацию о прекращении поставок товаров в Россию

      Пассажир устроил пьяный дебош в самолете и задержал рейс из России в Таиланд

      Близкая подруга Аллы Пугачевой рассказала о страданиях певицы после переезда

      Москвич напал на незнакомку у мусорных баков и домогался ее

      54-летняя Дженнифер Лопес показала кубики пресса в откровенном образе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости