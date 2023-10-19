54-летняя Дженнифер Лопес показала кубики пресса в откровенном образе

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес снялась в откровенном образе для рекламы совместной с брендом Intimissimi коллекции нижнего белья. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) близкого друга исполнительницы и звездного мастера по маникюру Тома Банчика.

Для съемки 54-летняя знаменитость примерила кружевной комплект зеленого цвета, состоящий из бюстгальтера с чашками и трусов с прозрачным верхом. На размещенном снимке артистка показала кубики пресса и стройную фигуру в шелковом халате в тон.

Поклонники восхитились моложавой внешностью звезды, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Дух перехватывает, смотря на нее», «Горяча», «Безупречная Дженнифер», «Шикарное тело», «Такая красивая. Надеюсь, мы увидим ее такой еще», — высказывались они.

Ранее папарацци сняли Дженнифер Лопес на прогулке в Лос-Анджелесе, США, и пользователи сети сравнили ее с автомехаником из-за наряда. Звезда прошлась по улице в мешковатом джинсовом комбинезоне с рукавами до локтей, который она сочетала с ботинками марки Timberlands с рифленой подошвой.