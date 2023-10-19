Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:41, 19 октября 2023Ценности

54-летняя Гвен Стефани появилась на публике в мини-шортах российского бренда

Гвен Стефани

Гвен Стефани. Кадр: @gwenstefani

Американская певица, продюсер и наставник вокального шоу The Voice Гвен Стефани появилась на публике в наряде российского бренда. Соответствующие кадры опубликованы на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

54-летняя звезда пришла на съемку упомянутой передачи в украшенных перьями черных мини-шортах и белой блузке с пышными рукавами и объемным бантом на шее. Также она дополнила образ портупеей, колготками в сетку и остроносыми ботильонами на шпильках. Кроме того, знаменитость уложила волосы в высокий хвост и накрасила губы и ногти ярко-красным цветом.

В свою очередь, стилист Александр Рогов в своем Telegram-канале ROGOV.NEWS обратил внимание, что шорты исполнительницы изготовлены отечественной маркой Atelier Biser.

В августе южнокорейская певица, модель, рэперша и актриса, участница всемирно известной группы Blackpink Дженни Ким также появилась на сцене в одежде российского бренда Atelier Biser. Ее концертный наряд включал в себя оформленное перьями розовое мини-платье на одно плечо.

Что думаешь? Оцени!
    Карина Черных
    Обсудить
    Последние новости

    Конор Макгрегор назвал Ислама Махачева тупицей за его слова о UFC. За что ирландец оскорбил российского чемпиона?

    «КамАЗ» начнет выпускать троллейбусы

    В российском регионе шесть беспилотников сбили из стрелкового оружия

    Россиянам перечислили места для жалоб на холодные батареи

    Три человека пострадали при пожаре в московской клинике

    Умер звезда популярного в 90-е шоу «Каламбур»

    Ким Чен Ын принял Лаврова в Пхеньяне

    54-летняя Гвен Стефани появилась на публике в мини-шортах российского бренда

    Боец ММА осудил действия азербайджанской мафии и начал получать угрозы

    «Москвич» допустил снижение цен на автомобили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости