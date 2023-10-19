54-летняя Гвен Стефани появилась на публике в мини-шортах российского бренда

Американская певица, продюсер и наставник вокального шоу The Voice Гвен Стефани появилась на публике в наряде российского бренда. Соответствующие кадры опубликованы на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

54-летняя звезда пришла на съемку упомянутой передачи в украшенных перьями черных мини-шортах и белой блузке с пышными рукавами и объемным бантом на шее. Также она дополнила образ портупеей, колготками в сетку и остроносыми ботильонами на шпильках. Кроме того, знаменитость уложила волосы в высокий хвост и накрасила губы и ногти ярко-красным цветом.

В свою очередь, стилист Александр Рогов в своем Telegram-канале ROGOV.NEWS обратил внимание, что шорты исполнительницы изготовлены отечественной маркой Atelier Biser.

В августе южнокорейская певица, модель, рэперша и актриса, участница всемирно известной группы Blackpink Дженни Ким также появилась на сцене в одежде российского бренда Atelier Biser. Ее концертный наряд включал в себя оформленное перьями розовое мини-платье на одно плечо.