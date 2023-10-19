Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:55, 19 октября 2023Силовые структуры

МВД раскрыло масштабную схему хищения кредитов у российских банков

МВД РФ задержало членов ОПГ за хищение 160 млн руб под видом кредитов у банков

Кадр: пресс-центр МВД России

Сотрудники МВД России пресекли преступную деятельность группы мошенников, занимавшихся хищением средств у банков под видом кредитов. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Масштабная схема работала с января 2019-го по февраль 2023 года на территории Омской, Новосибирской и Свердловской областей. Преступное сообщество из девяти жителей Омской области и Алтайского края совершило 69 эпизодов хищений на общую сумму 160 миллионов рублей.

По версии следствия, аферисты через объявления в интернете находили граждан, которым банки отказывались выдавать кредиты. Их оформляли как сотрудников частных компаний и подключали к зарплатным проектам кредитных организаций, тем самым создавая иллюзию об их платежеспособности.

Мошенникам помогали сотрудницы банков, которые вносили недостоверные данные в документы. Затем участники ОПГ получали кредиты и похищали их.

Возбуждены уголовные дела, допрошено свыше 100 свидетелей, проведено 20 обысков.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Депутат резко высказался о награждении сына Кадырова за побои поджигателя Корана

      Сексолог дала совет нерешительным любовникам

      Ресторан оказался в центре скандала из-за погасшей буквы и Палестины

      В Саратове отменили концерт Дианы Арбениной

      МВД раскрыло масштабную схему хищения кредитов у российских банков

      ФСБ рассказала о преступной схеме со штрафами на почивших россиянах

      Казахстан уточнил информацию о прекращении поставок товаров в Россию

      Пассажир устроил пьяный дебош в самолете и задержал рейс из России в Таиланд

      Близкая подруга Аллы Пугачевой рассказала о страданиях певицы после переезда

      Москвич напал на незнакомку у мусорных баков и домогался ее

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости