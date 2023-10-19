МВД раскрыло масштабную схему хищения кредитов у российских банков

МВД РФ задержало членов ОПГ за хищение 160 млн руб под видом кредитов у банков

Сотрудники МВД России пресекли преступную деятельность группы мошенников, занимавшихся хищением средств у банков под видом кредитов. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Масштабная схема работала с января 2019-го по февраль 2023 года на территории Омской, Новосибирской и Свердловской областей. Преступное сообщество из девяти жителей Омской области и Алтайского края совершило 69 эпизодов хищений на общую сумму 160 миллионов рублей.

По версии следствия, аферисты через объявления в интернете находили граждан, которым банки отказывались выдавать кредиты. Их оформляли как сотрудников частных компаний и подключали к зарплатным проектам кредитных организаций, тем самым создавая иллюзию об их платежеспособности.

Мошенникам помогали сотрудницы банков, которые вносили недостоверные данные в документы. Затем участники ОПГ получали кредиты и похищали их.

Возбуждены уголовные дела, допрошено свыше 100 свидетелей, проведено 20 обысков.