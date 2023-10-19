В бундестаге выступили против поставки ВСУ препаратов-стимуляторов

Член бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Петер Фельзер обратился к правительству ФРГ с вопросом о том, может ли оно гарантировать, что Берлин не поставляет Киеву препараты-стимуляторы, снижающие страх и боль. «Лента.ру» изучила текст парламентского запроса Фельзера.

«Каким образом федеральное правительство может гарантировать, что в рамках поставок помощи Федеративной Республики Германии Украине не будет препаратов, которые вводятся украинским солдатам в качестве стимуляторов, благодаря которым они (солдаты — прим. «Ленты.ру») действуют более бесстрашно и чувствуют меньше боли», — говорилось в вопросе члена АдГ.

На вопрос Фельзера ответил статс-секретарь Минздрава ФРГ Эдгар Франке.

«Закупка и поставка лекарств осуществляется учрежденными организациями по оказанию помощи и другими получателями грантов, такими как клиники, в рамках проектов, финансируемых федеральным правительством. При этом лекарственные средства напрямую связаны с соответствующими целями проекта, соблюдение которых контролируется», — объяснил он.

Ранее депутат Государственной Думы Султан Хамзаев заявил, что организация Североатлантического договора (НАТО) поставляет на Украину так называемые боевые наркотики. Хамзаев пояснял, что имеет в виду «наркотические стимуляторы», которые притупляют чувство боли.

«Среди ВСУ и специальных отрядов, состоящих из западных наемников, активно распространяются наркотические вещества под названием Captagon», — отмечал депутат.

До этого в Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) также заявляли, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) ведут бои, употребив наркотические вещества. «Очень много наркоты», — утверждал советник главы ЛНР Родин Мирошник.