Daily Mail: Джо Байден зачитал инструкции с телесуфлера во время выступления

Президент США Джо Байден зачитал инструкции с телесуфлера во время выступления в Овальном кабинете. Видео отрывок публикует газета Daily Mail.

80-летний американский лидер выступил с обращением к американскому народу после прибытия в Вашингтон 19 октября утром после поездки в Израиль. Байден зачитал слова «проясните» как часть своего предложения.

Президент, обсуждая конфликты в Израиле и на Украине, заявил: «У нас будет то, к чему мы не стремимся — проясните, что мы не стремимся к тому, чтобы американские войска воевали в России».

Ранее Президент США Джо Байден назвал помощь Украине и Израилю «разумной инвестицией». По его мнению, такая поддержка критических партнеров Вашингтона будет приносить дивиденды будущим поколениям. Глава Белого дома сообщил, что направит в Конгресс США экстренный бюджетный запрос на финансирование нужд американской национальной безопасности.