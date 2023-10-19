Байк-трасса для новичков открылась на курорте «Архыз»

На курорте «Архыз» открылась новая велосипедная трасса для новичков

В байк-парке курорта «Архыз» в Карачаево-Черкесии открылась новая зеленая трасса для маунтинбайков. Об этом сообщается в Telegram-канале курорта.

Отмечается, что начало трассы — верхняя станция канатной дороги Млечный путь. Длина спуска составляет примерно 3,7 тысячи метров, трасса подходит для новичков.

Ранее сообщалось, что космическая тематика станет ключевой в концепции развития курорта «Архыз». В частности, будет разработан новый брендбук «Архыза», его логотип и дизайн-код. Кроме того, все трассы и канатные дороги там уже имеют названия, связанные с космосом. Выбор темы связан со Специальной астрофизической обсерваторией РАН, расположенной близ курорта.