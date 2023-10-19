Боец ММА осудил действия азербайджанской мафии и начал получать угрозы

Боец ММА Турканов осудил действия азербайджанской мафии и стал получать угрозы

Футбольный фанат и боец смешанного стиля (ММА) Михаил Турканов по прозвищу Питбуль записал видео с осуждением действий хулиганов, нападавших на прохожих в Санкт-Петербурге и называвших себя азербайджанской мафией. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

После этого сторонники молодых людей начали угрожать Турканову, а также выложили адреса мужчины и его семьи в сеть. При этом авторы Telegram-каналов, где появилась эта информация, утверждают, что находятся не в России. Полиция все равно занимается их поиском.

Из-за угроз следователи возбудили уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 282 («Возбуждение ненависти или вражды») Уголовного кодекса РФ.