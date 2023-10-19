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09:25, 20 октября 2023Забота о себе

Диетолог раскрыла неочевидную пользу чая

Диетолог Бест заявила, что зеленый чай помогает избежать набора лишнего веса

Фото: Kira auf der Heide / Unsplash

Зеленый чай улучшает обмен веществ, а чай с мятой помогает при боли в желудке и кишечнике, утверждает диетолог Триста Бест. Неочевидную пользу этого напитка она раскрыла в беседе с изданием Eat This, Not That!

Бест отметила, что зеленый чай помогает ускорить обмен веществ и тем самым избежать набора лишнего веса. Она объяснила, что такой эффект обеспечивают содержащиеся в напитке катехины. «Эти природные антиоксиданты способствуют окислению жиров, улучшают чувствительность к инсулину и поддерживают здоровый контроль веса», — заявила диетолог.

Также Бест посоветовала тем, кто следит за фигурой, пить травяные чаи. По ее словам, заваренный на ромашке или одуванчике напиток поддерживает пищеварение и препятствует задержке воды в организме, а чай с имбирем имеет мощный противовоспалительный эффект.

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Диетолог добавила, что чай с мятой помимо успокаивающего эффекта обладает свойством облегчать дискомфорт в желудке и кишечнике. Напиток также уменьшает вздутие живота и улучшает пищеварение, резюмировала специалистка.

Ранее уролог-андролог Артур Богатырев посоветовал не увлекаться крепким чаем, а также кофе и колой. По словам врача, эти напитки могут спровоцировать появление камней в почках.

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      Екатерина Улитина
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