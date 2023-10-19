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14:33, 19 октября 2023Среда обитания

В России начнут массово строить дорожки для электросамокатов

«Известия»: в 2024 году Россия займется развитием дорожек для электросамокатов

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

К 28 июня 2024 года Минтранс, Минстрой и МВД представят планы развития инфраструктуры для велосипедов и электросамокатов в России. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на дорожную карту правительства.

Ведомствам поручено уточнить места для создания дорожек для средств индивидуальной мобильности (СИМ), оптимальное количество и плотность парковок для их хранения и стоянки. Согласно документу, через два месяца после представления отчета федеральными органами свои предложения внесут региональные власти.

В сервисе шеринга самокатов «Юрент» предположили, что в разработке инфраструктуры для электросамокатов будут ориентироваться на пример Москвы. Летом 2023 года в столице уже действовало более 500 километров постоянных и временных полос. В группе компаний «Гранель» добавили, что застройкой будут заниматься девелоперы как в случае с подмосковными Королевым, Дмитровым, Одинцово и Химками. Сложность заключается в адаптации велоинфраструктуры под старые районы города — новые изначально обустраивают под нужды современного транспорта.

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Как заметил представитель фирмы «STEP. Транспортные решения», существует несколько видов велополос: дорожки в постоянной разметке, как на Бульварном кольце в Москве, и дорожки, отбитые бортовым камнем. Есть и третий вариант: когда дорожки не пересекаются ни с автомобилями на дороге, ни с пешеходами на тротуарах, как в Нидерландах. Такие дорожки эксперт считает лучшим выбором для обустройства велоинфраструктуры.

В России с 1 марта начали действовать изменения в правилах дорожного движения, согласно которым электросамокаты, гироскутеры, сегвеи и другие подобные устройства получили статус средств индивидуальной мобильности (СИМ). Перемещаться на них по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам разрешено со скоростью не выше 25 километров в час. При этом если электросамокат или другое подобное устройство движется по тротуару, приоритет получают пешеходы.

Ранее петербургские депутаты предложили запретить движение электросамокатов по тротуарам уже трех метров. Кроме того, там настаивают на запрете движения СИМ вне велодорожек по набережным Фонтанки, Мойки, канала Грибоедова, реки Пряжки, Крюкова канала и Адмиралтейского канала.

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    Виктория Клабукова
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