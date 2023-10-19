Силовые структуры
ФСБ задержала россиянина по подозрению в госизмене
ФСБ в Приморье задержала жителя, передававшего ВСУ данные о военных объектах
Сотрудники ФСБ по Приморскому краю задержали жителя Владивостока, подозреваемого в передаче сведений о российских военных предприятиях Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 («Государственная измена») УК РФ. Он находится под стражей.
По данным ведомства, местный житель сам связался с представителями спецслужб Украины.