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08:15, 19 октября 2023Силовые структуры

ФСБ задержала россиянина по подозрению в госизмене

ФСБ в Приморье задержала жителя, передававшего ВСУ данные о военных объектах

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Сотрудники ФСБ по Приморскому краю задержали жителя Владивостока, подозреваемого в передаче сведений о российских военных предприятиях Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 («Государственная измена») УК РФ. Он находится под стражей.

По данным ведомства, местный житель сам связался с представителями спецслужб Украины.

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