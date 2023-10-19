ФСБ задержала россиянина по подозрению в госизмене

ФСБ в Приморье задержала жителя, передававшего ВСУ данные о военных объектах

Сотрудники ФСБ по Приморскому краю задержали жителя Владивостока, подозреваемого в передаче сведений о российских военных предприятиях Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 («Государственная измена») УК РФ. Он находится под стражей.

По данным ведомства, местный житель сам связался с представителями спецслужб Украины.