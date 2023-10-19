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12:53, 19 октября 2023Россия

Госдума осудила варварские силовые методы в конфликте Израиля с Палестиной

Депутаты ГД обратились к ООН из-за варварства в конфликте Израиля с Палестиной

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Депутаты Государственной Думы единогласно приняли обращение нижней палаты парламенты к ООН из-за палестино-израильского конфликта, в котором силовые методы обеих сторон были охарактеризованы как варварские. Это следует из документов, опубликованных на портале системы обеспечения законодательной деятельности.

Госдума осудила все нарушения сторонами конфликта международного гуманитарного права, среди которых депутаты отметили использование запрещенных международными договорами боеприпасов, проведение ковровых бомбардировок и нанесение ударов по гражданской инфраструктуре.

В качестве примера военных преступлений депутаты привели удар по больнице в Газе.

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«Лица, виновные в совершении военных преступлений и преступлений против человечности, должны быть привлечены к ответственности и понести самое суровое наказание», — призвали в нижней палате парламента. При этом депутаты заявили, что видят в эскалации вину США, которые «препятствуют прекращению ближневосточного конфликта».

Удар по больнице в Газе ранее комментировал и заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он также назвал атаку военным преступлением и возложил вину за нее на США.

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    Марк Леонов
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