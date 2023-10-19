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14:29, 19 октября 2023Мир

ХАМАС уличили в использовании оружия из Северной Кореи

Fox News: ХАМАС может использовать ракеты и винтовки из КНДР

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Исламистская группировка ХАМАС может использовать оружие из Северной Кореи, в частности, северокорейскую ракетную установку F-7, управляемую противотанковую ракету Bulsae и самозарядную винтовку Type 58. Об этом сообщает американский телеканал Fox News.

«Неудивительно, что северокорейское оружие появляется у ХАМАС», — рассказал телеканалу Мэтт Шредер, старший научный сотрудник компании Small Arms Survey и эксперт по северокорейским вооружениям.

Соответствующие выводы телеканал делает на основе сравнения пропагандистских видео тренировок исламистской группировки с кадрами парадов северокорейских войск. Эксперты смогли идентифицировать северокорейский аналог автомата Калашникова Type 58, реактивную ракетную установку F-7, управляемую противотанковую ракету Bulsae.

Ранее сотрудник Института разоружения и мира при МИД КНДР Ким Гван Мен заявил, что нестабильность в мире вызвана стремлением властей США к ядерной гегемонии. Он отметил, что в американском правительстве вновь звучат призывы к мировому господству посредством ядерного превосходства.

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    Максим Габриелян
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