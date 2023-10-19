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01:31, 20 октября 2023Мир

Иерусалимский патриархат назвал удар по церкви в Газе военным преступлением

Иерусалимский патриархат осудил удар по православной церкви в секторе Газа

Фото: Abed Rahim Khatib / dpa / Global Look Press

Иерусалимский патриархат назвал удар вооруженных сил Израиля по православной греческой церкви в секторе Газе военным преступлением. Заявление опубликовано на сайте патриархата.

В церковной организации отметили, что разрушение гуманитарных объектов не должно игнорироваться мировой общественностью.

Предполагается, что в результате удара по церкви Святого Порфирия погибли десятки человек.

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