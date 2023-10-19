Иерусалимский патриархат назвал удар по церкви в Газе военным преступлением
Иерусалимский патриархат осудил удар по православной церкви в секторе Газа
Иерусалимский патриархат назвал удар вооруженных сил Израиля по православной греческой церкви в секторе Газе военным преступлением. Заявление опубликовано на сайте патриархата.
В церковной организации отметили, что разрушение гуманитарных объектов не должно игнорироваться мировой общественностью.
Предполагается, что в результате удара по церкви Святого Порфирия погибли десятки человек.