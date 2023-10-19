США предупредили Израиль о риске разжечь намного более масштабную войну

Times of Israel: США предупредили Израиль о риске разжечь войну с «Хезболла»

Американская администрация призвала Израиль быть осторожными в своих ударах по шиитскому движению «Хезболла» в Ливане, пишет The Times of Israel.

Как уточнили в Вашингтоне, ответ израильской армии на обстрелы может спровоцировать более масштабный конфликт. «Администрация президента США Джо Байдена в частном порядке призывает Израиль не начинать военную кампанию против "Хезболла"», — говорится в статье. Американские политики предупредили израильскую сторону о риске разжечь намного более крупную войну.

Ранее «Хезболла» на фоне атаки на больницу в секторе Газа объявило 18 октября «днем гнева» против Израиля. Движение возложило ответственность за обстрел больницы в секторе Газа на США, а также «за все преступления, совершенные» Израилем.