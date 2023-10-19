Киллеры выстрелили в россиянина семь раз и попались

В Новосибирске арестовали двоих киллеров, выстреливших в бизнесмена семь раз

Суд в Новосибирске арестовал двоих мужчин, подозреваемых в попытке совершения заказной расправы над бизнесменом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Новосибирской области.

Задержанным предъявлено обвинение в инкриминируемом преступлении. Сам организатор преступления скрылся от органов следствия — он объявлен в федеральный розыск.

По данным ведомства, все произошло в ночь на 15 августа. Двое подозреваемых подождали мужчину на парковке в Октябрьском районе Новосибирска, а затем выстрелили в него из пистолета не менее семи раз. Потерпевший выжил, ему была оказала медицинская помощь.

Организатором покушения был знакомый мужчины, с которым у него были давние разногласия в бизнесе. По версии следствия, он пообещал исполнителям не менее десяти миллионов рублей вознаграждения за расправу над потерпевшим.