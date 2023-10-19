Конгресс США озвучил причину взрыва в больнице Газы

Комитет Конгресса США: удар по больнице в Газе был запуском ракеты боевиками

Израиль не несет ответственности за взрыв в больнице в секторе Газа, удар ошибочно нанесли террористы. Об этом заявили главы Комитетов по разведке Конгресса США обеих палат сенатор Марк Уорнер и член Палаты представителей Майк Тернер, сообщает The New York Times.

Глава Комитета по разведке верхней палаты Конгресса США сенатор Марк Уорнер опубликовал совместное заявление с сенатором Марко Рубио, в котором говорится, что рассмотренные ими доказательства были убедительными. «Мы уверены, что взрыв стал результатом неудачного запуска ракеты боевиками-террористами, а не результатом израильского авиаудара», — говорится в заявлении.

В свою очередь, их коллеги из Комитета по разведке Палаты представителей Майк Тернер и Джим Хаймс опубликовали аналогичное заявление. «Мы считаем, что это не было результатом военных действий Израиля», — заявили они, ссылаясь на проверенные ими разведданные.

Сообщается, что доказательства, собранные американской разведкой, включают спутниковые данные, показывающие запуск ракеты. Также были проанализированы видео из открытых источников, доказывающие, что запуск был произведен не с израильских военных позиций.

Ранее президент США Джо Байден назвал возможного виновного в ударе по больнице в секторе Газа. Он выразил мнение, что это могли сделать палестинские радикалы.