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15:35, 19 октября 2023Среда обитания

Дочь Юдашкина рассказала о погроме комнаты с Киркоровым и Пресняковым

Дочь Юдашкина Галина вспомнила, как разбила окно с Пресняковым и Киркоровым
Филипп Киркоров

Филипп Киркоров. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Дочь модельера Валентина Юдашкина, новый директор Дома моды Галина Юдашкина, в эфире YouTube-шоу «Алена, блин!» вспомнила о совместном погроме комнаты с певцом Филиппом Киркоровым и внуком Аллы Пугачевой Никитой Пресняковым.

Юдашкина пояснила, что это случилось в ее детстве. В тот день в дом семьи пришли в гости Киркоров и Пресняков. Дочь модельера поделилась, что тогда она и артисты разгромили комнату. По ее словам, во время игры куклой было разбито окно.

«Окно выбили. Мама потом эту комнату реставрировала еще. Она сказала: "Пока вы все не уберете, я вас отсюда не выпущу". Это мы так играли хорошо. И Филипп с нами вместе играл», — рассказала Юдашкина.

Ранее Юдашкина рассказала, что избавилась от квартиры в Нью-Йорке, которую получила в наследство от отца. Речь идет о недвижимости в центре Манхэттена на Пятой авеню, расположенной напротив знаменитого Центрального парка.

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    Нина Ташевская
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