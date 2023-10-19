Криминальный авторитет вышел из полиции после задержания и поехал в ресторан

Криминальный авторитет Гасанов отметил освобождение из полиции в ресторане

В Екатеринбурге сотрудники полиции отпустили домой криминального авторитета Марселя Гасанова после очередного задержания. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на руководителя пресс-службы свердловского управления МВД России.

Гасанов был задержан вместе с другими мужчинами у одного из екатеринбургских кафе 18 октября. В их машине сотрудники правоохранительных органов обнаружили предметы, похожие на пистолеты Макарова. Задержанные смогли оперативно предоставить документы на найденное оружие и после профилактических мероприятий были отпущены домой.

Как сообщает издание, сразу после выхода из здания полиции криминальный авторитет поехал в популярный ресторан. Там он отметил освобождение вкусным ужином и виски.

Ранее в подмосковном Жуковском сотрудники правоохранительных органов задержали криминального авторитета Виталия Раменского, которого считают ставленником вора в законе Шишкана.