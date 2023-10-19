США предрекли поражение в войне на Ближнем Востоке

Журналист Карлсон предрек поражение США в большой войне на Ближнем Востоке

Бывший ведущий американского канала Fox News, известный журналист Такер Карлсон предположил, чем закончится конфликт на Ближнем Востоке. Об этом он заявил в своей программе в социальной сети X.

Карлсон предрек США поражение в большой войне на Ближнем Востоке, если в ней будут участвовать Россия, Иран, Саудовская Аравия, Китай, Турция, страны Персидского залива и, возможно, другие. Он подчеркнул, что ставки гораздо выше, чем думают многие американцы. По его мнению, большинство стран займут противоположную США позицию.

«И это будет проблема. Армия США слабее, чем когда-либо за последние 50 лет. <...> Сейчас не время для мировой войны. Мы ее проиграем. Но наш главнокомандующий этого не понимает», — подчеркнул журналист.

Утром 7 октября ХАМАС атаковал Израиль, после чего власти страны объявили о нахождении государства в состоянии войны. Позже Израиль начал наносить удары по объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа.