Маск уличил СМИ во лжи из-за слухов о блокировке Twitter

Илон Маск назвал лживой статью BI о его планах заблокировать Twitter в Евросоюзе

Владелец социальной сети X (бывший Twitter), американский предприниматель Илон Маск прокомментировал слухи о том, что он планирует заблокировать платформу на территории Евросоюза (ЕС). В посте, опубликованном в соцсети, он уличил во лжи СМИ, которое распространило эту информацию.

Предприниматель назвал лживой статью портала Business Insider (BI), в которой сообщается о его планах заблокировать X в ЕС. «Очередная абсолютно лживая статья... Это ненастоящее СМИ», — подчеркнул Маск.

Ранее BI со ссылкой на источники сообщал, что Маск обсуждал блокировку своей соцсети на территории ЕС. По мнению автора материала, бизнесмен «испытывает все большее разочарование» из-за необходимости соблюдать закон о цифровых услугах ЕС.

13 октября Европейская комиссия (ЕК) сообщила, что в отношении X начали проверку. Причиной, по утверждению ведомства, стало распространение в соцсети материалов с ложными сведениями о палестино-израильском конфликте. Представители ЕК планируют выяснить, не нарушает ли X законодательство ЕС в области информационных технологий. В случае если нарушения будут выявлены, компании грозит штраф. Его сумма может составить до шести процентов общей прибыли организации.