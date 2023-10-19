Медведев заявил об отчаянной ревности Киева к Израилю

Медведев: Киев отчаянно ревнует к Израилю, опасаясь сокращения помощи Запада

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в статье для «Известий» заявил, что Украина отчаянно ревнует Запад к Израилю, опасаясь сокращения помощи.

По словам политика, европейские руководители, ставшие марионетками США, пытаются найти «русский след» в обострении конфликта на Ближнем Востоке, впустую обсуждают кровопролитие с обеих сторон.

Медведев отметил, что от Европы не отстает и Киев, напуганный перспективой получать все меньше вооружений и денег, когда его западным партнерам станет «самим нужнее».

«Он отчаянно ревнует к Израилю, клянчит и проливает крокодиловы слезы», — заключил российский политик.

Ранее Медведев заявил, что ни одна администрация США никогда не была заинтересована в окончательном урегулировании на Ближнем Востоке.

