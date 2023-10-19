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00:34, 19 октября 2023Россия

Медведев заявил об отчаянной ревности Киева к Израилю

Медведев: Киев отчаянно ревнует к Израилю, опасаясь сокращения помощи Запада
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в статье для «Известий» заявил, что Украина отчаянно ревнует Запад к Израилю, опасаясь сокращения помощи.

По словам политика, европейские руководители, ставшие марионетками США, пытаются найти «русский след» в обострении конфликта на Ближнем Востоке, впустую обсуждают кровопролитие с обеих сторон.

Медведев отметил, что от Европы не отстает и Киев, напуганный перспективой получать все меньше вооружений и денег, когда его западным партнерам станет «самим нужнее».

«Он отчаянно ревнует к Израилю, клянчит и проливает крокодиловы слезы», — заключил российский политик.

Ранее Медведев заявил, что ни одна администрация США никогда не была заинтересована в окончательном урегулировании на Ближнем Востоке.

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    Марина Совина
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