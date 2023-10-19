Медведев обвинил США в нежелании мира на Ближнем Востоке

Медведев назвал нестабильный Ближний Восток полезным для США

Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что ни одна администрация США никогда не была заинтересована в окончательном урегулировании на Ближнем Востоке. Об этом он написал в статье для «Известий».

Медведев подчеркнул, что в политику США вписывается игнорирование «важнейших мирных инициатив и явных достижений». По его мнению, ни одна американская администрация не стремилась соблюдать резолюцию Генассамблеи ООН от 29 ноября 1947 года о разделе исторической Палестины на арабское и еврейское государства.

Зампред Совбеза добавил, что речь идет не только о позиции Израиля по поводу создания Государства Палестина. Он назвал нестабильный Ближний Восток полезным для США.

«Если есть проблема, нужны услуги американцев. Без них — никуда. А не будет ее — их значимость существенно ослабнет. Контролируемая нестабильность, приносящая влияние и большие деньги», — заключил он.

Утром 7 октября ХАМАС атаковал Израиль, после чего власти страны объявили о нахождении государства в состоянии войны. Позже Израиль начал наносить удары по объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа.