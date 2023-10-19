Минобороны заявило о перехвате двух украинских переоборудованных ракет С-200

Минобороны: за сутки перехвачены две переоборудованные украинские ракеты С-200

Российские военнослужащие за сутки перехватили две украинские переоборудованные ракеты С-200. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там не уточнили, где конкретно были перехвачены переоборудованные для ударов по наземным целям зенитные ракеты. Помимо этого, за сутки также удалось поразить управляемую авиационную бомбу JDAM.

Помимо этого, российские военные нанесли поражения ВСУ в в 154-х районах. В районе Авдеевки в Донецкой народной республике (ДНР) был уничтожен пункт управления 110-й механизированной бригады ВСУ.

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять оперативно-тактических ракет и четыре американские управляемые бомбы GLSDB.