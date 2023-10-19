Медведев предупредил о худшем варианте развития событий на Ближнем Востоке

Медведев допустил применение ядерного оружия в конфликте на Ближнем Востоке

Худшим вариантом развития событий на Ближнем Востоке станет применение ядерного оружия, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье в газете «Известия».

Навсегда снять ближневосточную проблему может только создание полноценного Палестинского государства, предупредил политик. Он уточнил, что надежд на успех почти нет, так как все преследуют текущие военные цели. Медведев добавил, что альтернатива этому, «война, которая будет длиться 100 лет», еще хуже.

«Или еще хуже худшего: короткий конфликт с применением ядерного оружия региональными державами с перспективой вмешательства великих ядерных держав», — допустил он.

Ранее в России нашли пророчество бывшего лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского о ядерном ударе на Ближнем Востоке.