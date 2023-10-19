Крупный интернет-магазин предупредил об активизации мошенников

Wildberries: мошенники пытаются получить доступ к личным кабинетам продавцов

Крупный интернет-магазин Wildberries предупредил об активизации мошенников, которые пытаются получить доступ к личным кабинетам продавцов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

«Усилиями специалистов по информационной безопасности маркетплейса действия злоумышленников оперативно нейтрализуются», — заявили в компании. В Wildberries также отметили, что по каждой ситуации ведется внутреннее расследование.

В пресс-службе интернет-магазина добавили, что для усиления защиты продавцов от подобных ситуаций компания решила запустить двухфакторную аутентификацию и начала отправлять продавцам уведомления о входе в личный кабинет. Кроме того, в маркетплейсе прорабатывают возможность добавить функцию, с помощью которой продавцы смогут администрировать действия сотрудников и устанавливать их роли в личном кабинете.

«Wildberries активно работает и в части противоборства кибермошенничеству — в автоматическом режиме блокирует фишинговые сайты», — подчеркнули в компании. Помимо этого, маркетплейс добавил возможность сообщать о фишинговом сайте при обращении в поддержку.

Ранее Wildberries решил отменить комиссию при оплате картами Visa и Mastercard. Перед этим представитель компании принял участие в совещании в Генпрокуратуре, где стороны обсудили систему работы с товаром ненадлежащего качества.

