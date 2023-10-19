Москвич напал на незнакомку у мусорных баков и домогался ее

В Москве мужчина домогался незнакомки у мусорных баков и похитил у нее деньги

В Москве 41-летний местный житель совершил разбойное нападение и насильственные действия в отношении женщины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 15 октября фигурант на улице Декабристов стал преследовать незнакомку, он затащил ее за мусорные баки и, угрожая ножом, домогался. Затем мужчина похитил у потерпевшей деньги и сбежал.

Женщина обратилась в полицию. Правоохранители быстро нашли обвиняемого и задержали. Выяснилось, что он уже был судим за аналогичные преступление. Сейчас возбуждено дело по пункту «б» части 2 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») и части 2 статьи 162 («Разбой») УК РФ. Следователи ходатайствуют об аресте россиянина.