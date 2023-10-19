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20:05, 19 октября 2023Бывший СССР

На пост замминистра обороны Украины назначили писателя

Замминистра обороны Украины вместо Маляр назначили писателя Павлюка
Илларион Павлюк,

Илларион Павлюк,. Фото: Соцсети

Новым замминистра обороны Украины стал писатель и журналист Илларион Павлюк, о чем он сообщил в Facebook (запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Павлюк назначен начальником управления прессы и информации Минобороны страны. Эту должность ранее занимала Анна Маляр, уволенная в сентябре.

«Принимаю новую должность. Новые задачи, новое амбициозное направление, огромная ответственность. Спасибо министру Обороны за веру в меня», — написал Павлюк. Ранее он служил в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины. Пост он сопроводил своей фотографией в военной форме с автоматом.

Издание Hromadske добавляет, что 43-летний Павлюк — уроженец Скадовска Херсонской области, автор множества книг. С 2015 года он принимал участие в боевых действиях в Донбассе в составе разведывательного спецподразделения «Гарпун».

При этом ранее сообщалось, что Анну Маляр могут вернуть на должность заместителя министра обороны, поскольку нынешняя замминистра Наталия Калмыкова не справляется с задачами.

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      Антон Похиляк
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