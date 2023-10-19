Начальник полиции Израиля пообещал помочь добраться до Газы поддерживающим ХАМАС

Глава полиции Израиля пообещал автобус до Газы поддерживающим ХАМАС гражданам

Начальник полиции Израиля Коби Шабтай пообещал помочь добраться на автобусе до сектора Газа израильским арабам, поддерживающим ХАМАС. Об этом сообщает The Times of Israel.

«Всех, кто хочет отождествить себя с Газой, я только приветствую — я посажу их на автобусы и помогу им добраться туда», — сказал он.

Шабтай заявил, что полиция будет проявлять «нулевую терпимость» к демонстрациям сторонников ХАМАС в Израиле. Он подчеркнул, что не будет никакой терпимости «к любым случаям подстрекательства... не будет никакого разрешения на протесты».

Ранее экс-министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что до момента победы Израиля над движением ХАМАС пройдут месяцы. По его словам, на восстановление страны после боевых действий уйдут годы. «Потребуется много времени. Война на юге и, если это потребуется, на севере или где-либо еще может занять месяцы», — спрогнозировал продолжительность конфликта политик.