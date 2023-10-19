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09:49, 19 октября 2023Мир

Начальник полиции Израиля пообещал помочь добраться до Газы поддерживающим ХАМАС

Глава полиции Израиля пообещал автобус до Газы поддерживающим ХАМАС гражданам
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Alexi J. Rosenfeld / Getty Images

Начальник полиции Израиля Коби Шабтай пообещал помочь добраться на автобусе до сектора Газа израильским арабам, поддерживающим ХАМАС. Об этом сообщает The Times of Israel.

«Всех, кто хочет отождествить себя с Газой, я только приветствую — я посажу их на автобусы и помогу им добраться туда», — сказал он.

Шабтай заявил, что полиция будет проявлять «нулевую терпимость» к демонстрациям сторонников ХАМАС в Израиле. Он подчеркнул, что не будет никакой терпимости «к любым случаям подстрекательства... не будет никакого разрешения на протесты».

Ранее экс-министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что до момента победы Израиля над движением ХАМАС пройдут месяцы. По его словам, на восстановление страны после боевых действий уйдут годы. «Потребуется много времени. Война на юге и, если это потребуется, на севере или где-либо еще может занять месяцы», — спрогнозировал продолжительность конфликта политик.

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    Виктория Кондратьева
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