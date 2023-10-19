В Израиле спрогнозировали продолжительность войны с ХАМАС

Экс-глава Минобороны Израиля Ганц: для победы над ХАМАС потребуются месяцы

До момента победы Израиля над движением ХАМАС пройдут месяцы, заявил экс-министр обороны Израиля Бени Ганц. Об этом пишет The Times of Israel.

По его словам, на восстановление страны после боевых действий уйдет еще больше времени — годы. «Потребуется много времени. Война на юге и, если это потребуется, на севере или где-либо еще может занять месяцы. А восстановление займет годы», — спрогнозировал продолжительность конфликта политик.

Ранее президент Палестины Махмуд Аббас назвал удар по больнице в секторе Газа «военной резней» со стороны Израиля.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе.