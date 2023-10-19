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18:18, 19 октября 2023Силовые структуры

Находившегося в розыске более 20 лет россиянина задержали

В Тюмени полиция задержала мужчину, который был в розыске более 20 лет

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Тюмени полиция задержала 52-летнего мужчину, который был в федеральном розыске за совершение тяжкого преступления более 20 лет. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УМВД России по ХМАО — Югре.

В 1998 году на дороге КогалымСургут задержанный вместе со знакомым напали на местного жителя и забрали его вещи. Своими действиями они нанесли мужчине крупный ущерб. В 1999 году подозреваемый скрылся из города, после чего был объявлен в розыск.

В результате его удалось задержать в Тюмени, где он проживает. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания, откуда его передадут в Когалым.

Ранее в Тольятти Самарской области полицейские совместно с коллегами из Новосибирска задержали местного жителя, который в мае 2002 года напал с ножом на жителя Новосибирска.

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