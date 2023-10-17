Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:45, 17 октября 2023Силовые структуры

Россиянина задержали за совершенное в 2002 году нападение с ножом

В Тольятти полиция задержала мужчину за убийство 2002 года

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В Тольятти (Самарская область) полицейские совместно с коллегами из Новосибирска задержали местного жителя, который в мае 2002 года напал с ножом на жителя Новосибирска и нанес ему множественные удары. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении мужчины еще в 2002 году возбудили уголовное дело по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ, однако тогда он скрылся от следствия и был объявлен в федеральный розыск.

Спустя 21 год оперативники установили местонахождение обвиняемого и задержали его в Тольятти. Мужчину доставили в следственные органы Новосибирска. Теперь он заключен под стражу.

В мае 2002 года возле одного из частных домов в Дзержинском районе Новосибирска приезжий из Самарской области поссорился с местным жителем и начал наносить ему удары ножом, чем лишил пострадавшего жизни.

Ранее в Москве суд приговорил 52-летнего мужчину к 10 годам лишения свободы за расправу над 13-летним подростком, которую он совершил в 1989 году в столице.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Митина
    Обсудить
    Последние новости

    Названы особенности переданных Украине ракет ATACMS

    Сексолог назвал идеальную продолжительность прелюдии

    В Газе заявили о гибели более 500 человек из-за удара Израиля по больнице

    Проработавшая несколько лет у россиянки няня украла 15 миллионов рублей

    В Минске заверили в соблюдении обязательств по контролю над оружием

    Орбан назвал необнадеживающими слова Путина об Украине

    Крупнейшая на Земле река рекордно обмелела

    В российском регионе трое незнакомцев ограбили египтянина в машине

    Россиянина задержали за совершенное в 2002 году нападение с ножом

    53-летняя Наоми Кэмпбелл снялась в откровенном наряде для глянца

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости