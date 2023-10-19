Человек сгорел при пожаре в петербургской квартире

При пожаре в квартире в Калининском районе Петербурга сгорел человек

При пожаре в Калининском районе Санкт-Петербурга сгорел человек. Об этом в четверг, 19 октября, сообщает пресс-служба городского управления МЧС в Telegram-канале.

Возгорание произошло в двухкомнатной квартире на первом этаже дома по адресу улица Замшина, 13. О причинах ЧП пока не сообщается.

В 16:19 пожар был локализован, а спустя еще 24 минуты — ликвидирован. Одного из жильцов спасти не удалось. Еще один человек пострадал, его доставили в медицинское учреждение.

В начале октября в одной из квартир в Красногвардейском районе Петербурга загорелся электросамокат, после чего начался пожар. Пострадал хозяин, его оперативно госпитализировали.