Оценены риски вторжения Израиля в сектор Газа

Политолог Самарская оценила риски вторжения Израиля в Газу

Возможное вторжение Израиля в сектор Газа сопряжено с большим количеством рисков, поэтому возможная наземная операция тормозится из-за необходимости проведения тщательной подготовки. Свою оценку ситуации в беседе с «Лентой.ру» дала сотрудник подразделения Лаборатория «Центр ближневосточных исследований» ИМЭМО РАН, политолог Людмила Самарская.

Израилю необходимо продемонстрировать сохранение способности защищать своих граждан от подобных [со стороны ХАМАС] угроз — это важно и с внутри-, и с внешнеполитической точки зрения. Однако, наземная операция сопряжена с огромными рисками, а потому требует как минимум тщательной подготовки — которая уже проводится Людмила Самарская Сотрудник подразделения Лаборатория «Центр ближневосточных исследований» ИМЭМО РАН

Эксперт резюмировала, что точную дату и период начала сухопутной наземной операции Израиля в секторе Газа спрогнозировать очень сложно. Прежде всего, это будет зависеть и от военных возможностей дипломатической поддержки союзников, прежде всего, США.

Ранее глава Минобороны страны Йоав Галлант заявил, что военным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) скоро будет отдан приказ войти в сектор Газа.