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07:31, 19 октября 2023Россия

Россиян предупредили о переменах в школьном образовании

Депутат Вассерман сообщил, что российское школьное образование ждут перемены

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Российское школьное образование ждут перемены. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщил член комитета Государственной Думы по просвещению Анатолий Вассерман.

Депутат рассказал, что в России недавно было принято решение о создании единых учебных программ и единых учебников по этим программам.

Часть этих учебников уже подготовлена и дана школам, часть еще готовится

Анатолий Вассерманчлен комитета Государственной Думы по просвещению

«Кроме того, сейчас усиленно развиваются различные виды среднего профессионального образования. Причем тут очень важно, на мой взгляд, чтобы среднее профессиональное образование было не только профессиональным, но и средним. То есть чтобы учащиеся по этим программам заодно получали полноценное общее образование», — заявил Вассерман.

Также парламентарий поделился, что сегодня с его подачи идет юридическая формализация понятия «целостная картина мира».

«Это необходимо, чтобы можно было в законе об образовании прописать, что его цель — формирование этой самой целостной картины мира. Но, к сожалению, как часто бывает с философскими понятиями, формализовать его так, чтобы можно было включить его в закон, довольно трудно. Но работа движется», — заключил он.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что модель перехода из девятого в десятый класс в России не соответствует современным требованиям, и в скором времени ее изменят. Он пояснил, что механизм поступления в колледжи после девятого класса также претерпит изменения.

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    Алена Шевченко
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