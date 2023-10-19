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14:33, 19 октября 2023Забота о себе

Популярной актрисе пересадили часть органа коровы

Актрисе Мириам Маргулис пересадили сердечный клапан коровы
Мириам Маргулис

Мириам Маргулис. Фото: Michael Crabtree MC / ASA / Reuters

Британо-австралийская актриса Мириам Маргулис, снимавшаяся в фильмах о Гарри Поттере, призналась, что ей провели необычную операцию. Об этом популярная актриса рассказала в подкасте Table Manners.

По словам 82-летней звезды, ей пересадили часть органа коровы — сердечный клапан. «Теперь у меня коровье сердце. Ну, не все сердце, но мой аортальный клапан заменили аортальным клапаном коровы», — объяснила она.

Маргулис не уточнила, когда ее прооперировали. «Не уверена, насколько часто делают такие операции. Никогда не слышала о таком вмешательстве раньше», — рассказала она. Артистка также уточнила, что хирургическое вмешательство проводили малоинвазивным методом.

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Ранее Маргулис рассказала, что любовь к сладкому довела ее до болезни спины. По словам актрисы, из-за пищевых привычек у нее началось ожирение.

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    Александра Лисица
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