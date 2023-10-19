В России утвердили повышение тарифов на письма и бандероли

ФАС утвердила рост тарифов на письма и бандероли в среднем на 6,6 процента

Тарифы на внутреннюю письменную корреспонденцию — почтовые карточки, письма, бандероли — вырастут в среднем на 6,6 процента. Таким образом Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отреагировала на просьбу «Почты России», сообщают РИА Новости.

Отдельно стоимость отправки корреспонденции с объявленной ценностью увеличится на 6,8 процента. Новая цена на пересылку простой почтовой карточки увеличится на один рубль, до 20 рублей, отправить заказную станет дороже на три рубля (51 рубль).

Письмо с объявленной ценностью весом до 20 граммов подорожает на девять рублей, до 139 рублей, цена на отправку простой бандероли весом до 100 граммов составит 48 рублей вместо 45 рублей, а заказной — 86 рублей вместо 81 рубля.

Запрос в ФАС «Почта России» направила в сентября. Госпредприятие предлагало также увеличить расценки на пересылку простой письменной корреспонденции на 7,3 процента, а заказной — на 6,3 процента.

В конце сентября председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила о растущей финансовой дыре в «Почте России». По ее словам, если правительство и дальше будет уклоняться от решения проблемы, то дыра превратится в яму, «куда все провалится».

Позже стало известно, что совет директоров «Почты России» поручил провести независимый аудит расходов компании. От оценки ситуации со стороны будут зависеть меры поддержки, на которые может рассчитывать компания. В 2022 году она получила чистый убыток в размере 30,4 миллиарда рублей. В соответствии с текущим прогнозом в 2023-м убыток может составить от 27 миллиардов до 38 миллиардов рублей.