Премьер Великобритании прибыл в Израиль

Sky News: премьер Великобритании Риши Сунак прибыл с визитом в Израиль

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл в Израиль. Об этом сообщает Sky News.

По данным телеканала, премьер проведет переговоры со своим израильским коллегой Биньямином Нетаньяху и президентом страны Ицхаком Герцогом. При этом не уточняется, какие еще страны посетит Сунак в рамках своего двухдневного турне.

18 октября Президент США Джо Байден прибыл с официальным визитом в Израиль.