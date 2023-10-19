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09:40, 19 октября 2023Мир

Премьер Великобритании прибыл в Израиль

Sky News: премьер Великобритании Риши Сунак прибыл с визитом в Израиль

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл в Израиль. Об этом сообщает Sky News.

По данным телеканала, премьер проведет переговоры со своим израильским коллегой Биньямином Нетаньяху и президентом страны Ицхаком Герцогом. При этом не уточняется, какие еще страны посетит Сунак в рамках своего двухдневного турне.

18 октября Президент США Джо Байден прибыл с официальным визитом в Израиль.

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    Глеб Бажуткин
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