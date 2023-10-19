Преподаватель МГИМО потеряла больше миллиона рублей из-за боязни уголовного дела

Преподаватель МГИМО потеряла больше млн рублей из-за страха уголовного дела

Преподаватель Московского государственного института международных отношений (МГИМО) потеряла больше миллиона рублей, спасая себя от уголовного дела. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

58-летняя женщина работает в вузе старшим преподавателем на кафедре английского. Недавно ей в мессенджер пришло сообщение с неизвестного номера. В тексте говорилось, что педагог якобы стала фигурантом уголовного дела. Чтобы решить эту проблему, ей нужно было оформить кредит на 1,3 миллиона рублей.

Она пошла в банк, взяла кредит, сняла наличные и перевела все на указанные реквизиты. Через три дня преподаватель МГИМО поняла, что ее обманули. Женщина обратилась в полицию, проводится проверка.

Летом стало известно, что бывший доцент института истории СПбГУ Михаил Белоусов стал фигурантом реального уголовного дела о реабилитации нацизма. Оказалось, что во время заседания студсовета он отрицал связи между расовой теорией Гитлера и ходом Великой Отечественной войны.