Пьяный россиянин ранил ножом трех посетителей магазина

В Челябинске пьяный мужчина ранил ножом посетителей магазина

В Челябинске 42-летний местный житель напал с ножом на посетителей магазина. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, 18 октября пьяный фигурант зашел в магазин, достал нож и ранил им трех граждан. В результате две женщины и мужчина попали в больницу. Полицейские смогли задержать нападавшего. Выяснилось, что ранее он был судим за разбой.

Ранее стало известно, что в Челябинске мужчина в халате и с ружьем устроил разборки во дворе дома.