Раскрыто число погибших в Израиле россиян с начала обострения ситуации в регионе
Посольство РФ: число погибших в Израиле россиян достигло 19
Число граждан России, погибших на территории Израиля с начала обострения ситуации в регионе, достигло 19. Эти сведения ТАСС раскрыла пресс-секретарь посольства РФ в Тель-Авиве Марина Рязанова.
По ее словам, консульский отдел диппредставительства находится в постоянном контакте с семьями россиян, а также занимается выяснением всех обстоятельств.
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«Согласно заявлениям, полученным от родственников, в списках пропавших без вести числятся семь российских граждан», — добавила Рязанова.
Ранее сообщалось, что все организованные российские туристы вернулись на родину из Израиля 15 октября. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.