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14:19, 19 октября 2023Путешествия

Раскрыто число погибших в Израиле россиян с начала обострения ситуации в регионе

Посольство РФ: число погибших в Израиле россиян достигло 19

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Число граждан России, погибших на территории Израиля с начала обострения ситуации в регионе, достигло 19. Эти сведения ТАСС раскрыла пресс-секретарь посольства РФ в Тель-Авиве Марина Рязанова.

По ее словам, консульский отдел диппредставительства находится в постоянном контакте с семьями россиян, а также занимается выяснением всех обстоятельств.

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«Согласно заявлениям, полученным от родственников, в списках пропавших без вести числятся семь российских граждан», — добавила Рязанова.

Ранее сообщалось, что все организованные российские туристы вернулись на родину из Израиля 15 октября. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

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    Фариза Бацазова
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